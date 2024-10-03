2024.10.03 15:11

В столичном Нагорном парке откроется Хэллоуинтаун

 
будет ограничено движение
ru.DELFI.lt
Helovynas Vingio parke
Helovynas Vingio parke
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

В столичном Нагорном парке откроется Хэллоуинтаун, в этом месте будет ограничено движение, пишет портал Made in Vilnius.

„В Нагорном парке установят инсталляции к Хэллоуину. Выдано разрешение на деятельность до 8 ноября. Каждый день с 15 до 23 ч. будет запрещено движение на въезде в Нагорный парк, т.е. на дороге в сторону стоянки у подножия горы“, – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Ограничения не распространяются на транспорт инвалидов, для которого предназначена стоянка около эстрады. Пешеходы могут попасть в парк обычным путем.

Хэллоуинтаун в Нагорном парке будет работать с 11 октября до 3 ноября.

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