В столице запускаются в эксплуатацию 40 стационарных питьевых фонтанчиков

"Действующая уже шестой сезон и постоянно растущая сеть уличных питьевых фонтанчиков является чрезвычайно успешной городской инициативой в области устойчивого развития. Мы замечаем, что вильнюсцы не только склонны соблюдать принципы здорового образа жизни, но и хотят жить в гармонии с окружающей средой. Питьевые фонтанчики являются одним из способов включить воду из глубоких скважин в повседневный список привычек спешащих жителей и гостей города", – цитируется в пресс-релизе директор администрации Вильнюсского самоуправления Адомас Бужинскас.