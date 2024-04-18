В столице запускают в эксплуатацию 40 стационарных питьевых фонтанчиков

"Действующая уже шестой сезон и постоянно растущая сеть уличных питьевых фонтанчиков является чрезвычайно успешной городской инициативой в области устойчивого развития. Мы замечаем, что вильнюсцы не только склонны соблюдать принципы здорового образа жизни, но и хотят жить в гармонии с окружающей средой. Питьевые фонтанчики являются одним из способов включить воду из глубоких скважин в повседневный список привычек спешащих жителей и гостей города", – цитируется в пресс-релизе директор администрации Вильнюсского самоуправления Адомас Бужинскас.
В этом сезоне планируется расширить сеть общественных питьевых фонтанчиков. Уже в конце мая ожидается появление еще восьми временных мобильных питьевых фонтанчиков, а летом – будут оборудованы еще шесть новых стационарных питьевых фонтанчиков.
По словам начальника отдела обслуживания клиентов Vilniaus vandenys Мартинаса Аугайтиса, сеть уличных питьевых фонтанчиков Vilniaus vandenys расширяется в тех направлениях, где зафиксировано наибольшее движение и физическая активность вильнюсцев для обеспечения их чистой водой.
В прошлом году жители Вильнюса и гости столицы выпили в уличных питьевых фонтанчиках более 3,8 млн стаканов воды.
По подсчетам Vilniaus vandenys, это означает, что благодаря таким фонтанчикам не было использовано 5 млн пластиковых бутылок, в окружающую среду не попало более 128 тонн выбросов CO2, а жители сэкономили более 3 млн евро, утоляя жажду водой из питьевых фонтанчиков.