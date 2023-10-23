В столице зафиксировано нарушение ПДД водителем троллейбуса

На видео видно, что троллейбус выехал на перекресток тогда, когда вместо желтого загорелся красный свет. Несмотря на это водитель, не сбавляя скорости, едет дальше. Как раз в это время по другую сторону перекрестка через дорогу переходил пешеход. Водитель троллейбуса, увидев пешехода, начинает тормозить и даже сворачивает влево.