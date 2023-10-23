В столице зафиксировано нарушение ПДД водителем троллейбуса

Читатель Delfi поделился видео, на котором видно, как троллейбус 17 маршрута, ехавший через перекресток ул. Жирмуну и П.Лукшё, едва не сбил пешехода.
На видео видно, что троллейбус выехал на перекресток тогда, когда вместо желтого загорелся красный свет. Несмотря на это водитель, не сбавляя скорости, едет дальше. Как раз в это время по другую сторону перекрестка через дорогу переходил пешеход. Водитель троллейбуса, увидев пешехода, начинает тормозить и даже сворачивает влево.
Представители Литовской дорожной полиции отмечают, что за такие действия водителю грозит даже лишение прав на 1-3 месяца и штраф от 60 до 90 евро.