В столице зафиксировано нарушение ПДД водителем троллейбуса

 
Эгле Уткене
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Столичные водители все чаще сообщают о том, что водители общественного транспорта часто нарушают правила дорожного движения. Жители возмущаются тем, что нередко водители общественного транспорта не соблюдают сигналы светофоров и ездят на красный свет. Одно такое нарушение едва не привело к ДТП.

Читатель Delfi поделился видео, на котором видно, как троллейбус 17 маршрута, ехавший через перекресток ул. Жирмуну и П.Лукшё, едва не сбил пешехода.

На видео видно, что троллейбус выехал на перекресток тогда, когда вместо желтого загорелся красный свет. Несмотря на это водитель, не сбавляя скорости, едет дальше. Как раз в это время по другую сторону перекрестка через дорогу переходил пешеход. Водитель троллейбуса, увидев пешехода, начинает тормозить и даже сворачивает влево.

Представители Литовской дорожной полиции отмечают, что за такие действия водителю грозит даже лишение прав на 1-3 месяца и штраф от 60 до 90 евро.

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