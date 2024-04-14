В столице в Старом городе проведут реконструкцию здания - появится подземная автостоянка

Участок и здания принадлежат ЗАО Vastint Lithuania. Три здания на территории будут реконструированы без изменения их высоты. У одного здания - 4 этажа с мансардой, два других – одноэтажные с мансардой. В незастроенной части участка со стороны улицы Тилто будут реконструированы существующие здания и сформирована сплошная (по периметру) одноэтажная застройка.