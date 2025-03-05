В столице установлен блинный рекорд – и сами ели, и голодных накормили

Настоящим вызовом стал блинный рекорд - из блинов получилась „гирлянда“ длиной 262.4 м. Рекорд установила местная община при содействии с Центром профессиональной карьеры в сфере здоровья и бизнеса. Блины жарили местные кафе, Вильнюсская коллегия, университет третьего поколения им. Медардаса Чоботаса, жители района.

„В ветреную погоду блинная „гирлянда“ продержалась необходимые для рекорда 5 минут, потом блины были съедены с вареньем. Блинами мы поделились и с посетителями социального центра Betanija - так мы не только сами наелись, но и накормили голодных“, – сказала председатель „Настоящей жверинской общины“ Раса Паварене.

Был установлен рекорд Литвы.