2025.03.05 12:21

В столице установлен блинный рекорд – и сами ели, и голодных накормили

 
ru.DELFI.lt

Во вторник вечером в столичном районе Жверинас люди, не побоявшиеся ветра и непогоды, собрались на Масленицу. У моста, ведущего в парк Вингис, собралось несколько сот человек. Люди танцевали и ели блины.

Настоящим вызовом стал блинный рекорд - из блинов получилась „гирлянда“ длиной 262.4 м. Рекорд установила местная община при содействии с Центром профессиональной карьеры в сфере здоровья и бизнеса. Блины жарили местные кафе, Вильнюсская коллегия, университет третьего поколения им. Медардаса Чоботаса, жители района.

„В ветреную погоду блинная „гирлянда“ продержалась необходимые для рекорда 5 минут, потом блины были съедены с вареньем. Блинами мы поделились и с посетителями социального центра Betanija - так мы не только сами наелись, но и накормили голодных“, – сказала председатель „Настоящей жверинской общины“ Раса Паварене.

Был установлен рекорд Литвы.

Столы с угощениями, на которых были не только блины, но и картофельная запеканка, сладости, привлекли не только жителей района, но и случайных прохожих, приехавших прогуляться у реки.

Мероприятие организовала староста Жверинаса Сауле Казлаускене, она привлекла к участию в нем местный бизнес.

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