В столице пройдет "Шествие свободных беларусов"

Сообщается, что беларусы, борющиеся против репрессивного режима Александра Лукашенко, соберутся на митинг на Кафедральной площади и шествием достоинства пройдут к беларусскому мемориалу, где почтут память павших соотечественников-борцов против режима.
По данным организаторов акции, за четыре года режим Лукашенко в Беларуси репрессировал по политическим мотивам не менее 50 тысяч человек и изгнал из страны сотни тысяч демократически настроенных беларусов.
Четыре года назад А. Лукашенко победил на президентских выборах в Беларуси.
После объявления результатов официального опроса избирателей, подтверждающих победу А. Лукашенко над представительницей оппозиции Светланой Тихановской, по всей стране прошли массовые акции протеста, осуждающие выборы и называющие их сфальсифицированными.
Полиция применила против протестующих светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. В ходе протестов было арестовано около 3 тыс. человек.