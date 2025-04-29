В столице прошли учения по гражданской обороне: cреди сценариев – химическое загрязнение и теракт

Учения прошли возле Литовского выставочного и конгресс-центра Litexpo. В них приняли участие представители полиции Вильнюсского уезда, группы антитеррористических операций Aras, Литовской школы полиции, Департамента пожарной охраны и спасения (ДПОС), Службы скорой медицинской помощи и Единого центра помощи.
В ходе учений были смоделированы несколько сценариев событий, включая масштабный пожар и химическое загрязнение. Представителям ведомств и должностных лиц также пришлось реагировать и участвовать в условных погонях за террористами.
Как сообщил журналистам министр внутренних дел Владислав Кондратович, учения усложнялись тем обстоятельством, что во вторник часть пожарных все еще работала на мусороперерабатывающем заводе Energesman в Гарюнае, где в воскресенье утром вспыхнул пожар.
„Сегодня у нас ситуация, возможно, еще более сложная, часть пожарных расчетов все еще дежурит на пожаре, на мусороперерабатывающем заводе, а часть — на учениях. Можно сказать, что возможности ограничены, но нам удалось их максимально мобилизовать, привлечь силы из других городов и провести учения“, — сказал В. Кондратович.
По его словам, после учений учреждения-участники учений проведут анализ своих действий и примут решения о том, что необходимо предпринять для улучшения своих действий.
„Действия проводятся достаточно оперативно и в соответствии с регламентами. Я думаю, что после учений будет разложена каждая минута — мы же не слышали, что происходило в штабах, какие звонки, сообщения поступали в штабы. Поэтому, скорее всего, в штабах примут решения по доработке каких-то действий“, — пояснил министр.
Директор ДПОС Ренатас Пожела сообщил, что представители ведомств и должностные лица знали об учениях, но не были проинформированы о том, на какие сценарии событий им придется реагировать. Поэтому, по словам начальника пожарной охраны, представители службы отреагировали на условные случаи так, как их учили.
„Есть дорожно-транспортное происшествие, пожар, химическое загрязнение. Ведется наблюдение за взаимодействием учреждений. Затем начинается та часть с погоней за террористами. Такой сценарий не теоретический. Как мы видим, подобные инциденты в мире случаются, и службам приходится их отрабатывать, и, не дай Бог, если бы такой реальный сценарий произошел в Литве, чтобы это не стало шоком для служб, чтобы это было отработано“, — сказал Р. Пожела.
Как ранее сообщили в Департаменте полиции, целью этих учений является оценка и улучшение взаимодействия между государственными учреждениями, органами местного самоуправления, службами экстренной помощи и неправительственными организациями при реагировании на сложные инциденты, вызванные гибридными угрозами. Особое внимание будет уделено укреплению как физической, так и кибербезопасности, особенно во время проведения международных мероприятий, когда риск угроз возрастает.