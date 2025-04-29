В столице прошли учения по гражданской обороне: cреди сценариев – химическое загрязнение и теракт

Директор ДПОС Ренатас Пожела сообщил, что представители ведомств и должностные лица знали об учениях, но не были проинформированы о том, на какие сценарии событий им придется реагировать. Поэтому, по словам начальника пожарной охраны, представители службы отреагировали на условные случаи так, как их учили.

„Есть дорожно-транспортное происшествие, пожар, химическое загрязнение. Ведется наблюдение за взаимодействием учреждений. Затем начинается та часть с погоней за террористами. Такой сценарий не теоретический. Как мы видим, подобные инциденты в мире случаются, и службам приходится их отрабатывать, и, не дай Бог, если бы такой реальный сценарий произошел в Литве, чтобы это не стало шоком для служб, чтобы это было отработано“, — сказал Р. Пожела.