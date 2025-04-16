В столице представлен новый проект переоборудования социального жилья

„Я надеюсь, что это преобразование поможет не только сократить очередь, но и существующие стигмы и стереотипы, связанные с темой социального жилья“, - цитируется в сообщении вице-мэр Вильнюсского городского самоуправления Симона Белюне.
„Мы уже планируем больше подобных проектов в разных частях Вильнюса – они помогут сократить очереди на социальное жилье и повысить доступность достойного жилья“, - отметила Росита Жибелене, директор муниципального предприятия Vilniaus miesto būstas, реализовавшего проект.
По оценкам, реконструкция заброшенного помещения, включая обустройство 17 отдельных квартир с общественным пространством, заняла полтора года. Каждая квартира площадью 15 кв. м имеет отдельные кухонные зоны и санузлы, качественную звукоизоляцию и систему рекуперации. В большом общественном пространстве с книгами и настольными играми дополнительно оборудована современная прачечная.