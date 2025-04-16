2025.04.16 18:45

В столице представлен новый проект переоборудования социального жилья

 
инвестировано более полумиллиона евро
Elta
ru.DELFI.lt
Vilniaus miesto būstas
Vilniaus miesto būstas

В среду в Вильнюсе был представлен новый проект переоборудования социального жилья „Теплые дома“ стоимостью почти 570 тыс. евро. Как сообщили в столичном самоуправлении, в рамках проекта заброшенный первый этаж общежития в микрорайоне Лаздинай был переоборудован в 17 современных квартир с общественным пространством.

„Я надеюсь, что это преобразование поможет не только сократить очередь, но и существующие стигмы и стереотипы, связанные с темой социального жилья“, - цитируется в сообщении вице-мэр Вильнюсского городского самоуправления Симона Белюне.

„Мы уже планируем больше подобных проектов в разных частях Вильнюса – они помогут сократить очереди на социальное жилье и повысить доступность достойного жилья“, - отметила Росита Жибелене, директор муниципального предприятия Vilniaus miesto būstas, реализовавшего проект.

По оценкам, реконструкция заброшенного помещения, включая обустройство 17 отдельных квартир с общественным пространством, заняла полтора года. Каждая квартира площадью 15 кв. м имеет отдельные кухонные зоны и санузлы, качественную звукоизоляцию и систему рекуперации. В большом общественном пространстве с книгами и настольными играми дополнительно оборудована современная прачечная.

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