В столице представлен новый проект переоборудования социального жилья

„Я надеюсь, что это преобразование поможет не только сократить очередь, но и существующие стигмы и стереотипы, связанные с темой социального жилья“, - цитируется в сообщении вице-мэр Вильнюсского городского самоуправления Симона Белюне.

„Мы уже планируем больше подобных проектов в разных частях Вильнюса – они помогут сократить очереди на социальное жилье и повысить доступность достойного жилья“, - отметила Росита Жибелене, директор муниципального предприятия Vilniaus miesto būstas, реализовавшего проект.