В столице подготовлено более 100 пунктов приема елок

По данным самоуправления, рождественские елки также можно будет оставить на всех пунктах сбора крупногабаритных и зеленых отходов в Вильнюсском районе. Принимаются также елки в горшках — позже их пересадят на территории сбора отходов. „Елок, оставленных во дворах или возле мусорных контейнеров, уменьшается. Горожане более ответственно подходят к обращению с отходами и доставляют елки в специальные пункты сбора. Мы стараемся сделать так, чтобы жителям было удобно их привозить сюда - увеличиваем количество пунктов сбора, при необходимости продлеваем сроки“, - в сообщении цитируется Гинтаутас Руновичюс, руководитель Департамента по обустройству городской среды Вильнюсского самоуправления.