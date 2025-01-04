2025.01.04 16:27

В столице подготовлено более 100 пунктов приема елок

 
ru.DELFI.lt
Kalėdinės eglutės
Kalėdinės eglutės
ФОТО: Shutterstock

С завершением зимних праздников жителям столицы не придется беспокоиться о том, где оставить рождественские елки. С субботы до конца января их будут ждать около 115 подготовленных пунктов сбора, сообщает Вильнюсское самоуправление.

По данным самоуправления, рождественские елки также можно будет оставить на всех пунктах сбора крупногабаритных и зеленых отходов в Вильнюсском районе. Принимаются также елки в горшках — позже их пересадят на территории сбора отходов. „Елок, оставленных во дворах или возле мусорных контейнеров, уменьшается. Горожане более ответственно подходят к обращению с отходами и доставляют елки в специальные пункты сбора. Мы стараемся сделать так, чтобы жителям было удобно их привозить сюда - увеличиваем количество пунктов сбора, при необходимости продлеваем сроки“, - в сообщении цитируется Гинтаутас Руновичюс, руководитель Департамента по обустройству городской среды Вильнюсского самоуправления.

Вильнюсское самоуправление напоминает жителям, что, оставляя елки в отведенных для них местах, жители должны следить за тем, чтобы рождественские елки были без украшений, без пластиковой и упаковочной пленки, мешков для мусора. При этом, если елочку во время зимних праздников посадили в горшок, ее следует оставить на участке без горшка.

Отмечается, что в прошлом году в Вильнюсе было собрано 15 076 куб. метров рождественских елок. Собранные деревья будут использованы для производства биотоплива или отправлены на места компостирования зеленых отходов.

С пятницы специальные площадки для сбора зеленого мусора также оборудованы в четырех местах портового города - на улицах Жардининку, Кунцу, Кретингос и проспекте Тайкос. По данным муниципалитета Клайпеды, 13 января с этих мест будут вывезены контейнеры с собранными елками. В течение месяца рождественские елки будут приниматься и на пунктах сбора мусора Клайпедского центра сортировки отходов (KRATC). Жители также смогут оставлять в январе елки возле контейнеров в общественных местах и ​​во дворах многоквартирных домов.

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