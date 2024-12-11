2024.12.11 07:23

В столице отопление в ноябре было почти на 10% дешевле

 
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ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Крупнейший поставщик услуг центрального отопления в Литве АО „Вильнюсские теплосети (AB Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) выслал клиентам счета за ноябрь. Поскольку цена на отопление снизилась, счета были в среднем на 8–9% меньше, чем год назад. За квартиру площадью 50 кв. м в реновированном доме счет составил 47 евро с НДС, в энергетически неэффектирвном – 81 евро с НДС, пишет портал madeinvilnius.lt.

В ноябре киловатт/час теплоэнергии в столице стоил 7,24 центов без НДС, год назад - 8,37. Важно помнить, что в этом году не действует льготный НДС.

Размер счета за отопление обусловлен несколькими факторами: ценой на теплоэнергию и энергетической эффективностью здания. Важен также фактор температуры воздуха и привычек жителей. В этом году ноябрь был на 1 градус теплее, чем в прошлом году.

„Счет за отопление в реновированном доме в квартире площадью 50 кв. м в этом году составил 47 евро с НДС, в прошлом - 51 евро без НДС. В нереновированном доме счет составляет 81 евро с НДС, в прошлом – 88 евро без НДС. Счета показывают, что несмотря на то, что отказались от льготного НДС, счета будут меньше“, – сказала представитель VŠT Рута Ясюлёнене.

Люди с небольшим достатком могут обращаться в муниципалипатитет за компенсацией.

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