В столице отопление в ноябре было почти на 10% дешевле

В ноябре киловатт/час теплоэнергии в столице стоил 7,24 центов без НДС, год назад - 8,37. Важно помнить, что в этом году не действует льготный НДС.

Размер счета за отопление обусловлен несколькими факторами: ценой на теплоэнергию и энергетической эффективностью здания. Важен также фактор температуры воздуха и привычек жителей. В этом году ноябрь был на 1 градус теплее, чем в прошлом году.