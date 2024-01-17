В столице открывается Музей культуры и идентичности евреев Литвы

 
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Lietuvos žydų kultūros ir tapatybės muziejaus kampanija
Lietuvos žydų kultūros ir tapatybės muziejaus kampanija
ФОТО: Organizacijos nuotr.
В среду в столице открывается Музей культуры и идентичности евреев Литвы, а с четверга этот филиал Музея еврейской истории им. Виленского Гаона откроется для публики.

"Идут подготовительные работы, и с утра четверга, в обычные часы работы музея, он откроет свои двери для всех", - сообщил директор музея Симонас Стрельцовас.

По словам руководители, посетители музея, неофициально пока известного как Музей литваков, познакомиться с культурой и обычаями евреев Литвы.

"Музей уникален тем, что посвящен культуре литваков, их истории и традициям. Посетителям будет предоставлена ​​особая возможность прочувствовать неисчерпаемые богатства литвакского прошлого", - подчеркнул Стрельцовас.

"В мире растут силы антисемитизма, и это становится угрозой. Именно просвещение и обучение могут стать инструментом объединения и развития понимания. Я надеюсь, что музей будет способствовать диалогу между разными культурами, поможет посетителям со всего мира открыть для себя неподвластные времени, общие символы", - добавил он.

Как сообщает музей, экспозиции современного дизайна позволят посетителям музея не только узнать об истории евреев Литвы, но и познакомиться со всемирно известными литваками.

Большое внимание в музее уделено выставке работ вильнюсца Рафаэля Хволеса, одного из самых известных еврейских художников Литвы ХХ века.

По данным представителей музея, музей литваков готов принять и маленьких посетителей. Практически в каждом выставочном зале их ждут игры, головоломки и др.

Музей культуры и идентичности евреев Литвы будет действовать в четырехэтажном здании по адресу ул. Пилимо 4А.

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