В столице открыт рождественский городок: вино стоит 8 евро, пряник – до 7 евро

В этом году стакан горячего вина в рождественском городке стоит от 4 до 8 евро (цена зависит от размера ).

В этом году немного увеличилась только цена на жареные каштаны и кофе. В прошлом году каштаны стоили 4 евро, а в этом – 5 евро, кофе был 2,5 стал 3 евро.

Горячий шоколад стоит 3-5 евро, чай – 3 евро, имбирный чай – 3 евро. Горячие голландские вафли с карамелью стоят 3 евро с бананами и карамелью 3,5 евро, с козьим сыром и карамелью – 4 евро.

Ноюс, торгующий пряниками, сказал, что пряники у него стоят от 2,5 до 7 евро, а пряничный дом – 15-20 евро.

Шерстяные носки, варежки, шапки тоже можно купить в рождественском городке. Носки стоят 15 евро, длинные гольфы – 20 евро.