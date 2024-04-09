В столице объявлено об окончании отопительного сезона: в этом году тепло стоило на 7% меньше, чем в прошлом

"По сравнению с ценами на централизованное отопление в других крупных городах страны, в столице наблюдается самое большое снижение цен на тепло с начала отопительного сезона, сообщает Литовское энергетическое агентство. В конце отопительного сезона цена на тепло была ниже, чем в среднем по Литве. По сравнению со столицами трех стран Балтии в Вильнюсе самое дешевое централизованное отопление", - говорит Адомас Бужинскас, директор администрации самоуправления города Вильнюса.
Теплая зима - меньшие счета
Счета за отопление определяются не только ценой на тепло, но и температурой наружного воздуха, которая влияет на потребление тепла. Средняя температура наружного воздуха составила 1,4 °C, что на 0,2 °C теплее, чем в предыдущем сезоне (1,2 °C), а январь был самым холодным месяцем сезона.
"По предварительным подсчетам, расходы жителей Вильнюса на отопление в этом отопительном сезоне были на 4 % ниже, чем в прошлом году. С ноября по март отопление квартиры площадью 50 квадратных метров в нереновированном многоквартирном доме обходилось жителям Вильнюса в среднем около 88 евро в месяц. Средняя стоимость отопления для жителей реновированных многоквартирных домов была более чем на 50 % ниже и составляла в среднем около 41 евро", - говорит Рута Ясюляйнене, руководитель группы по работе с клиентами Вильнюсских тепловых сетей.
Можно продлить отопительный сезон
Благоприятная температура наружного воздуха в этом году позволила завершить отопительный сезон на несколько дней раньше. В прошлом году отопление было отключено 12 апреля.
Однако жители, которые хотят подольше оставаться в тепле, могут продолжить отопительный сезон с согласия большинства совладельцев. Если более половины (50 % + 1) совладельцев многоквартирного дома согласны с решением отложить отключение отопления, председатель общины, дома или управляющий многоквартирным домом может сообщить об этом Вильнюсским теплосетям.
Однако важно, чтобы температура в квартирах не превышала установленных гигиенических норм.
По окончании отопительного сезона теплоснабжающая организация проведет диагностику и необходимый ремонт трубопроводов на всей тепловой сети, а также реконструирует изношенные участки сети. Всего в этом году будет обновлено более 8 км трубопроводов.