В столице начали установку новых постов контроля скорости

 
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ФОТО: DELFI / Karolina Pansevič

На улицах Вильнюса уже начаты работы по установке 4 стационарных постов скорости и 10 муляжей, сообщает телевидение LNK.

Представитель Вильнюсского муниципалитета Арунас Висоцкас сказал, что на самом деле в столице установят 10 корпусов постов контроля скорости, купят один муляж, который будут перебрасывать из одного корпуса в другой.

Правда, водителей не будут информировать о том, где будет находиться просто муляж, а где муляж с радаром.

"С целью экономии средств мы используем муляжи и думаем, что они оправдывают себя. Водители будут проявлять внимательность и в таких местах не будут превышать скорость", – сказал Висоцкас.

Правда, несмотря на то, что пока планируют купить только 10 муляжей, составлен список 60 мест, где они могут появиться. Это значит, что муляжи также будут переставлять с места на место.

Висоцкас сказал, что этой весной муниципалитет купит 4 радара и 10 муляжей.

На вопрос, как подбирают места, на которых устанавливают посты контроля скорости, Висоцкас сказал, что их устанавливают там, где водители превышают скорость, а также у школ, детских садов, в тех местах, которые отмечены как "черные зоны".

По словам Висоцкаса, проекты уже готовы, скоро начнутся работы по установке.

Он заметил, что пока не планируется покупать больше радаров, но в будущем оценят потребности.

"Если будет потребность в дополнительных ПКС – мы оценим ее", – заметил Висоцкас.

Покупка и присмотр за 4 ПКС стоили муниципалитету около 400 000 евро.

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