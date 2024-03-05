В столице начали установку новых постов контроля скорости

Представитель Вильнюсского муниципалитета Арунас Висоцкас сказал, что на самом деле в столице установят 10 корпусов постов контроля скорости, купят один муляж, который будут перебрасывать из одного корпуса в другой.

Правда, водителей не будут информировать о том, где будет находиться просто муляж, а где муляж с радаром.

"С целью экономии средств мы используем муляжи и думаем, что они оправдывают себя. Водители будут проявлять внимательность и в таких местах не будут превышать скорость", – сказал Висоцкас.

Правда, несмотря на то, что пока планируют купить только 10 муляжей, составлен список 60 мест, где они могут появиться. Это значит, что муляжи также будут переставлять с места на место.

Висоцкас сказал, что этой весной муниципалитет купит 4 радара и 10 муляжей.