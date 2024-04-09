В столице можно будет услышать звучание карильона

По словам Паулюкаса, до сих пор карильон на колокольне этого вильнюсского храма в определенное время исполнял разные мелодии.

"Я несколько лет лелеял идею отдельной мелодии для каждого часа. Это будут необязательно ритмичные мелодии. Я хотел, чтобы их объединял день", – сказал он.

Эта идея заинтересовала японского карильониста, который часто приезжает с концертами и в Литву. Он помог Паулюкасу осуществить эту идею.

"Он понял мою идею, что мелодия должна звучать не когда отбивают часы, а своим звучанием возвещала наступление часа. Кроме того, чтобы мелодии были аутентичными и отвечали ритму дня. И еще – мелодии по-разному слышаться у самой колокольни и издалека. Ведь это и создает картину города!" – убежден Паулюкас.