2024.11.30 07:00

В столице молодой человек испытал нетрадиционный способ езды на троллейбусе: что ждет таких „пассажиров“

 
ru.DELFI.lt
Jaunuolis ant troleibuso
Jaunuolis ant troleibuso
ФОТО: Facebook

Вильнюсцы в социальных сетях делятся видео, на котором зафиксирован необычный пассажир общественного транспорта – молодой человек вздумал прокатиться, держась за конструкции сзади троллейбуса.

В пятницу вечером в группе „Рейд в Вильнюсе - Движение в Вильнюсе - Заторы в Вильнюсе“ на Facebook появилось видео, на котором снят молодой человек, который едет, держась снаружи за конструкции 17 троллейбуса и упираясь ногами в номер.

Все происходит в центре города, у Зеленого моста. Когда троллейбус остановился, он отцепился и пошел дальше пешком.

Jaunuolis ant troleibuso

Правда, неясно, когда было сделано видео, видео анонимное, обстоятельства не уточняются.

Иногда находятся любители таких „развлечений“, пытающиеся испробовать нетрадиционные методы, одни держатся за конструкции автобусов и троллейбусов сзади, а другие забираются на крышу. Нарушителей ждут серьезные неприятности.

Troleibusas

„Высота большинства автобусов и троллейбусов ЗАО „Вильнюсский общественный транспорт“ составляет больше 3 м, если человек упадет с такой высоты, счастье, если человек выживет. Если человек забрался на троллейбус, его может убить током.

Jaunuolis ant troleibuso

Такие люди нарушают общественный порядок, поэтому им грозит административная ответственность. Если водитель заметит такого нарушителя, он должен остановиться и вызвать полицию“, – сказали Delfi представители „Вильнюсского общественного транспорта“.

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