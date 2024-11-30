В столице молодой человек испытал нетрадиционный способ езды на троллейбусе: что ждет таких „пассажиров“

В пятницу вечером в группе „Рейд в Вильнюсе - Движение в Вильнюсе - Заторы в Вильнюсе“ на Facebook появилось видео, на котором снят молодой человек, который едет, держась снаружи за конструкции 17 троллейбуса и упираясь ногами в номер.

Все происходит в центре города, у Зеленого моста. Когда троллейбус остановился, он отцепился и пошел дальше пешком.

Правда, неясно, когда было сделано видео, видео анонимное, обстоятельства не уточняются.

Иногда находятся любители таких „развлечений“, пытающиеся испробовать нетрадиционные методы, одни держатся за конструкции автобусов и троллейбусов сзади, а другие забираются на крышу. Нарушителей ждут серьезные неприятности.