2025.05.01 14:50

В столице Литвы состоялось традиционное шествие по случаю 1 мая

 
Раминта Маяускайте
ELTA
ru.DELFI.lt

1 мая в Международный день трудящихся в Вильнюсе профсоюзы провели традиционное шествие. В шествии участвовали больше ста человек, которые требовали демократии на работе и в мире.

Шествие состоялось в полдень. Его участники несли плакаты: „Труд без границ – жизнь без воздуха“, „Не только хлеба, но и роз“, „За демократию на работе и в мире“. Участники шествия собрались в сквере им. Константинаса Сирвидаса. В шествии участвовали политики социал-демократов, Литовского союза крестьян и зеленых, Левого альянса. Некоторые участники шествия несли флаги Палестины.

„Кажется, в мире демократический строй находится в опасности, поэтому как представители работников мы должны заботиться о нем. Это наше общее дело“, – сказал председатель профсоюза „1 мая“ Томас Марцинкявичюс-Баронас.

Участники шествия били в барабаны и скандировали: „Хлеба, любви, забастовок, крыши над головой“, „Нет забастовки, которая не приносит пользы“. Они шли до здания правительства. Там состоялся митинг. На митинге пытались обратить внимание правительства и общества на дискриминацию на рабочих местах.

„Все рабочие должны быть солидарнее. Неважно, где вы находитесь, какие позиции занимаете, я думаю, очень важно, чтобы мы сосредоточились на правах работников, чувствовали себя увереннее и безопаснее и на работе и дома, чтобы были нормальные доходы, позволяющие содержать семью“, – акцентировала министр социальной защиты и труда Инга Ругинене.

Profsąjungų eitynės „Už demokratiją darbe ir pasaulyje!“

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии