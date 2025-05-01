В столице Литвы состоялось традиционное шествие по случаю 1 мая

Шествие состоялось в полдень. Его участники несли плакаты: „Труд без границ – жизнь без воздуха“, „Не только хлеба, но и роз“, „За демократию на работе и в мире“. Участники шествия собрались в сквере им. Константинаса Сирвидаса. В шествии участвовали политики социал-демократов, Литовского союза крестьян и зеленых, Левого альянса. Некоторые участники шествия несли флаги Палестины.
„Кажется, в мире демократический строй находится в опасности, поэтому как представители работников мы должны заботиться о нем. Это наше общее дело“, – сказал председатель профсоюза „1 мая“ Томас Марцинкявичюс-Баронас.
Участники шествия били в барабаны и скандировали: „Хлеба, любви, забастовок, крыши над головой“, „Нет забастовки, которая не приносит пользы“. Они шли до здания правительства. Там состоялся митинг. На митинге пытались обратить внимание правительства и общества на дискриминацию на рабочих местах.
„Все рабочие должны быть солидарнее. Неважно, где вы находитесь, какие позиции занимаете, я думаю, очень важно, чтобы мы сосредоточились на правах работников, чувствовали себя увереннее и безопаснее и на работе и дома, чтобы были нормальные доходы, позволяющие содержать семью“, – акцентировала министр социальной защиты и труда Инга Ругинене.