В столице Литвы состоялось традиционное шествие по случаю 1 мая

Шествие состоялось в полдень. Его участники несли плакаты: „Труд без границ – жизнь без воздуха“, „Не только хлеба, но и роз“, „За демократию на работе и в мире“. Участники шествия собрались в сквере им. Константинаса Сирвидаса. В шествии участвовали политики социал-демократов, Литовского союза крестьян и зеленых, Левого альянса. Некоторые участники шествия несли флаги Палестины.

„Кажется, в мире демократический строй находится в опасности, поэтому как представители работников мы должны заботиться о нем. Это наше общее дело“, – сказал председатель профсоюза „1 мая“ Томас Марцинкявичюс-Баронас.