В столице из-за аварии на водопроводе временно запрещено движение транспорта на улице Калварию

Как сообщили в Вильнюсском муниципалитете, движение всех транспортных средств временно запрещено на участке улицы Калварию между пересечением улиц Калварию – Жвею – Упес и пересечением улиц Калварию – Шейминишкю – пр. Конституциес. Между тем, в отношении общественного транспорта действует исключение и данные ограничения не применяются.