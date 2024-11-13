2024.11.13 18:02

В столице из-за аварии на водопроводе временно запрещено движение транспорта на улице Калварию

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Transportas
Transportas
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

На части столичной улицы Калварию введены ограничения движения из-за аварии на водопроводе.

Как сообщили в Вильнюсском муниципалитете, движение всех транспортных средств временно запрещено на участке улицы Калварию между пересечением улиц Калварию – Жвею – Упес и пересечением улиц Калварию – Шейминишкю – пр. Конституциес. Между тем, в отношении общественного транспорта действует исключение и данные ограничения не применяются.

Следует обратить внимание, что из-за происшествия и временных ограничений могут возникнуть пробки и задержки общественного транспорта.

Ожидается, что работы по ликвидации аварии будут завершены к утру четверга.

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