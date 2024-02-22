В столице будет установлено 10 муляжей постов контроля скорости

Об этом в четверг в эфире радиостанции LRT сообщил старший советник Инфраструктурной группы Вильнюсского муниципалитета Арунас Висоцкас. По его словам, на данный момент закуплено 10 корпусов постов контроля скорости, которые будут установлены в разных частях столицы, и эти места будут меняться.

"Это корпус поста контроля скорости, где в любой момент может появиться настоящий радар, который будет измерять скорость в том месте. (...) Это дисциплинарная мера, и тот же корпус, когда водители не будут знать, что там есть радар, он все равно будет дисциплинировать водителей", – пояснил Висоцкас.

Представитель муниципалитета не уточнил, в каких именно местах Вильнюса будут установлены муляжи, но отметил, что определено 60 мест.

"Всего выбрано 60 секторных мест измерения скорости, где будет установлено 10 корпусов. Они будут переноситься. Корпусы можно переместить на новое место, также и радар может появиться в любом из этих 10 корпусов", – заявил А. Висоцкас.