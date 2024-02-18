В Старом городе Вильнюса планируют разбить еще один сквер

Увековечивание памяти о Ричардасе Гавялисе было выбрано в соответствии с решением Комиссии исторической памяти Вильнюсского городского совета назвать общественное пространство именем этого деятеля. На ступенях проектируемого амфитеатра будут запечатлены фразы прозаика, драматурга и публициста, автора романов "Вильнюсский джаз" и "Вильнюсский покер", а надписи также будут подсвечиваться ночью.

"Нужно было найти уникальные решения для исключительной ситуации. Одно из наиболее интересных предложений - амфитеатр, на ступенях которого предлагается выгравировать фразы Ричардаса Гавялиса, связанные с городом Вильнюсом. На территории вдоль системы экологических дорожек расположено несколько зон отдыха, где можно насладиться тенью существующих деревьев", — рассказывает о сквере одна из создателей проекта ландшафтный дизайнер Раса Пилкаускайте.

Небольшая территория в 9,2 сотки имеет неровный рельеф – верхнюю и нижнюю террасы территории разделяет разница в 6 метров. Поэтому проектирование функционального общественного пространства в этой зоне стало для дизайнеров компании Bauland настоящей задачей.

На территории растет более сотни деревьев разного возраста: в основном клены, есть несколько горных вязов, кленов, один белый тополь и ясень обыкновенный, липа мелколистная. К сожалению, многие деревья находятся в плохом состоянии. Существующие деревья планируется оставить, обрезать и удалить лишь находящиеся в плохом состоянии. Зеленую зону намечается дополнить массивами кустарников.

Для дорожек будут использованы натуральные, проницаемые для дождевой воды поверхности. Также будет установлено освещение.

Ближе к многоквартирным жилым домам формируют более крупные площадки твердых покрытий – под различную коммерческую деятельность, кафе и т. д.

В проектных предложениях, подготовленных компанией Bauland площадь сформирована по принципу амфитеатра. Основная пешеходно - велосипедная дорожка, созданная по принципам универсального дизайна, будет использоваться не только для передвижения, но и соединит небольшие зоны отдыха и позволит рассмотреть территорию с разных ракурсов и высот. Тропа также соединит несколько смотровых террас.

Проектные предложения площади были подготовлены на основе предложения и замечаний жителей. Встреча с жителями состоялась в сентябре прошлого года.

Проектирование и установку сквера профинансирует частный сектор. В районе улиц К. Ванагелиса и Друйос разрабатывается ряд инфраструктурных и многоквартирных проектов. На нескольких участках на ул. К. Ванагелиса предполагается построить два жилых дома и одно административное здание – здесь разрабатывается проект Vilniaus džiazas. Девелопер проекта ЗАО Unique Properties в договоре о сотрудничестве обязался привести в порядок и адаптировать для жителей прилегающую территорию.

До сих пор территория была малопосещаемой, непривлекательной для жителей. На участке сохранилась высокая (до 2,5 м) полуразрушенная стена, отделяющая пространство от улицы Друйос. Планируется оставить стену и укрепить ее, так как после сноса склон может начать сползать.

Свои комментарии по проектным предложениям жители смогут высказать во время дистанционного собрания, которое пройдет 13 марта в 18 часов на платформе Teams.