В Старом городе Вильнюса до апреля будет ограничено движение

Сообщается, что временные ограничения будут действовать на ул. Вильняус от ул. Траку до въезда во двор между домами 41 и 45 на ул. Вильняус – здесь будет запрещено движение транспорта.
Во время действия ограничений к зданию 45 можно подъехать с ул. Клайпедос – на улице временно будет действовать одностороннее движение.
На участке ул. А.Сметонос от ул. А.Срульгинскё до К.Гриняус будет запрещена стоянка и остановка.
На участке ул. Соду от угла ул. Соду-В.Шопено-Сейну-Стотес до здания автовокзала запрещена стоянка и остановка.
Оставить комментарий Читать комментарии