В среду возле Сейма пройдет забастовка учителей

"Я думаю, что в забастовке примут участие более 200 учебных заведений. Мы рады, что присоединились новые учебные заведения, некоторые из тех, кто участвовал, возможно участвовать не будут. Эта цифра будет немного выше, бастовать будут более 3 тыс. учителей. Надеемся, что большинство из них также придут на митинг у Сейма", - сказал А. Навицкас журналистам после встречи с министром образования, науки и спорта Гинтаутасом Якштасом.
На вопрос, как долго профсоюз планирует продолжать забастовку учителей, А. Навицкас ответил, что еще не определился с конкретной продолжительностью.
"Мы сейчас конкретно не определились, думаем, что начнем забастовку 22-го числа, будем следить за решениями Сейма, голосованиями в Сейме и тогда будем реагировать. Может быть, мы снова сделаем паузу, потом снова будем бастовать", - сказал председатель ЛПСРО.
"Мы обязательно созовем заседание совета или даже всеобщее собрание членов и посмотрим на их поведение или изменения в повестке, и будем вести себя очень гибко", - добавил А. Навицкас.
Также пока не решено, станет ли запланированный на среду митинг возле Сейма единственной акцией бастующих учителей.
"Пока у нас есть первичный план – митинг и начало забастовки, а потом мы оценим ситуацию и, при необходимости, примем определенные решения и относительно других акций", - сказал А. Навицкас.
С 29 сентября по 12 октября прошла активная забастовка учителей, организованная профсоюзом работников образования. 12 октября, после того как забастовка перешла в пассивную фазу, учителя вернулись к работе в классах. Однако вернуться к активной забастовке планируется 22 ноября.
Возобновление забастовки в конце ноября обосновывается тем, что в это время в Сейме будет обсуждаться госбюджет на следующий год.
Ожидается, что парламентарии услышат просьбу профсоюза о повышении зарплат учителей в следующем году на 32% вместо 21%, как предусматривает Министерство образования, науки и спорта.