В среду во время протестов фермеров пройдет и акция экологов

Цель акции – выразить голос экологов в дискуссии о мерах по снижению воздействия аграрного сектора на окружающую среду и обратить внимание правительства на то, чтобы интерес сохранения природной среды, долгосрочные обязательства по климату, защите биоразнообразия и другие обязательства не были попраны в переговорах с протестующими фермерами.

"Ежегодно в Балтийское море попадает 600 тонн фосфора, 50 тыс. тонн азота. Это вещества, которые способствуют эвтрофикации, известной как цветение воды. Большая часть этих веществ поступает с сельскохозяйственных полей при их удобрении. В результате наши озера и пруды превращаются в илистые лужи, не только неприятные для человека, но и безжизненные. Удобрение полей – неизбежная мера, но важно следить за тем, чтобы как можно меньше удобрений попадало в поверхностные воды.

Для снижения загрязнения воды необходимы такие меры, как установление более широких водоохранных зон и более прозрачный порядок использования удобрений.