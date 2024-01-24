В среду во время протестов фермеров пройдет и акция экологов

Цель акции – выразить голос экологов в дискуссии о мерах по снижению воздействия аграрного сектора на окружающую среду и обратить внимание правительства на то, чтобы интерес сохранения природной среды, долгосрочные обязательства по климату, защите биоразнообразия и другие обязательства не были попраны в переговорах с протестующими фермерами.
"Ежегодно в Балтийское море попадает 600 тонн фосфора, 50 тыс. тонн азота. Это вещества, которые способствуют эвтрофикации, известной как цветение воды. Большая часть этих веществ поступает с сельскохозяйственных полей при их удобрении. В результате наши озера и пруды превращаются в илистые лужи, не только неприятные для человека, но и безжизненные. Удобрение полей – неизбежная мера, но важно следить за тем, чтобы как можно меньше удобрений попадало в поверхностные воды.
Для снижения загрязнения воды необходимы такие меры, как установление более широких водоохранных зон и более прозрачный порядок использования удобрений.
Те, кто выступает против этого, ищут для себя большей выгоды, перекладывая ответственность и последствия на плечи общества. И из-за этого мы все дорого платим, очищая реки и озера, восстанавливая естественные экосистемы", - сказал директор Литовского фонда природы Эдмундас Греймас.
По словам Нериюса Заблецкиса, работающего в области восстановления болот, эрозия почвы и ухудшение ее структуры – это явления, которые сами фермеры признают и поднимают вопросы.
"Для восстановления полностью истощенных почв требуется от 50 до 100 лет. Мы даже представить себе не можем, какой это длительный процесс. Сохранение многолетних лугов необходимо не только для улучшения структуры почвы, остановки ее эрозии, но и для обеспечения среды обитания для различных уникальных для лугов форм жизни, в том числе насекомых-опылителей, от которых в значительной степени напрямую зависят сами фермеры и их урожай.
Обязанность государства – помочь тем, кто находится в затруднительном положении, но для этого существуют различные регулирующие механизмы, не все возникающие сельскохозяйственные проблемы следует пытаться решить за счет еще сохранившейся природы", – прокомментировал Н. Заблецкис.
Экологи соберутся на столичной улице Вильняус в среду в 12 часов, одновременно с фермерскими протестами перед зданием правительства.