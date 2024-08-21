В среду вечером в Литве прогнозируются значительные изменения погоды

„Погода и климат в Литве“ сообщила в среду утром, что дождь, который должен был идти ночью на юго, юго-востоке, прошел через территорию Беларуси. Литву едва зацепило. „Мы обошли этот массив, но в сторону Литвы (из Западной Польши) приближается другой (который хорошо видно на радиолокационных картах). Вечером он должен достичь нашей страны“, - сообщает метеоролог Гитис Валайка.
„Вторник прошел без существенных осадков. Большую часть дня облака закрывали небо на юго-востоке страны. Самая высокая температура воздуха 23-28 градусов. Ночью шел дождь преимущественно в юго-восточных районах (наиболее интенсивно в Друскининкай, до 8,8 мм), случались единичные грозы. Нам удалось избежать сильного дождя, поскольку массив более интенсивного дождя с грозами прошел по территории Беларуси, - сообщила Литовская гидрометеорологическая служба на своей странице в Facebook.
Ночная температура воздуха в нашей стране была разной. Во многих местах похолодало до 15-20 градусов, местами в западных регионах - до 13-14 градусов. Самой холодной ночь была в Скуодасе, где похолодало до +10,1°C“.
По данным службы, сегодня во многих местах Литвы ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами сильные. Возможен град. Ветер юго-восточный, южный, с переходом на юго-западный, западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Самая высокая температура 22-27 градусов. „ По текущим оценкам, вероятность сильного дождя будет выше в вечерние часы, когда подойдет холодный атмосферный фронт“.
На карте показаны грозовые разряды, зафиксированные за последние 12 часов. Значения: молния с отрицательным разрядом - синий цвет, с положительным разрядом - красный цвет, разряды между облаками - с символом облака. Положительные разряды - самые опасные“, - написала в соцсети Литовская гидрометеорологическая служба.