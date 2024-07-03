В среду в МИД Литвы состоится мероприятие "Возвращающаяся Литва. Диалог с диаспорой"

В ходе мероприятия будет представлена деятельность созданного министерством консультационного центра Grįžtu LT (Возвращаюсь в Литву). Также состоятся дискуссии, в рамках которых своим опытом поделятся литовцы, вернувшиеся из Великобритании, Франции и Венесуэлы.
Приветственные слова на мероприятии произнесут заместитель министра иностранных дел Эгидиюс Мейлунас, парламентарий, председатель Комиссии Сейма и Всемирной литовской общины Даля Асанавичюте и председатель Всемирной литовской общины Даля Хенке.
По данным МИД, четыре года подряд в Литву возвращается больше граждан Литвы, чем из нее уезжает.
Информацию по вопросам возвращения в Литву МИД начал предоставлять на специальном сайте, по телефону и электронной почте в январе этого года. До этого предоставление информации возвращающимся в Литву министерство организовало через Миграционный информационный центр Renkuosi Lietuvą (Выбираю Литву).
Консультационный центр Grįžtu LT предназначен для лиц, которые рассматривают, планируют или уже вернулись в Литву. Цель этого проекта – чтобы литовцы могли найти ответы на возникающие у них вопросы в одном месте.