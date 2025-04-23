В среду состоится церемония прощания с погибшим в Украине с Валентелисом

На святой мессе по Т. Валентелису также будут присутствовать президент Гитанас Науседа, министр обороны Довиле Шакалене и командующий Литовской армией Раймундас Вайкшнорас. Покойного также почтят представители Литовской армии.

По данным Министерства обороны, церемония похорон Т. Валентелиса будет закрытой из уважения к частной жизни семьи.

Останки погибшего в Украине литовца в субботу были доставлены в Литву.

Т. Валентелис погиб более месяца назад при выполнении боевого задания в Украине. 20-летний уроженец Биржая служил в составе Интернационального легиона ВСУ с августа прошлого года.