В среду состоится акция протеста съехавшихся в Вильнюс фермеров

По словам председателя Литовского сельскохозяйственного союза, организовавшего всю акцию протеста 23–26 января, Игнаса Хофманаса, на митинг соберутся несколько тысяч фермеров.

Протестный митинг начнется в 11 ч.

Кроме того, в среду руководство союза встретится со спикером парламента Викторией Чмилите-Нильсен. По словам Хофманаса, надеются, что участникам протеста выйдут ответственные за сферу сельского хозяйства министры и депутаты.

Напомним, что фермеры на сельскохозяйственной технике приехали в столицу во вторник и оставили ее на проспекте Гедиминаса и близлежащих улицах.

Хофманас информировал, что к вечеру во вторник в столице собралось около 900 единиц сельскохозяйственной техники. В центре города до пятницы ограничено движение.