В среду небо смешается с землей: ожидаются сильный ветер и смешанные осадки

В большинстве районов ожидаются осадки. Время от времени будет идти дождь вперемешку с мокрым снегом, снежной крупой. Погода будет ветреной – порывы юго-западного ветра будут достигать 15–20 м/с, на западе до 21–23 м/с, а на море 27 м/с. В первой половине дня будет 3–8 градусов тепла. После обеда похолодает.

В четверг циклон установится севернее Литвы. Ночью будет облачно, но иногда возможны прояснения. Во многих районах ожидаются осадки. В первой половине ночи будет идти дождь с примесью мокрого снега, а к утру - мокрый снег. По-прежнему будет дуть сильный юго-западный ветер, однако порывы 15–18 м/с уже ожидаются на небольшой территории страны, в основном на западе. Температура будет от -2 до 3 градусов, поэтому прогнозируют гололед.