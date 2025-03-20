В список инвазивных в Литве хотят включить еще два вида

Предложения можно подавать до 24 марта 2025 года. Для Литвы актуально включение в этот список двух видов млекопитающих – это канадская норка и пятнистый олень.

Канадская норка – хищный зверек, который в том числе наносит вред гнездящимся на земле птицам. Одна норка может уничтожить целую колонию птиц.

После того, как в Литве распространилась канадская норка, исчез местный вид европейская норка. Размер популяции этого вида в 2007–2008 гг. был 9000, в 2013–2015 гг. – около 12 000, в 2020–2021 гг. – было около 10 000 индивидов. По данным на 1 января 2025 г., на фермах пушных зверей держат 731 000 канадских норок.