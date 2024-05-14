В составе избирательной комиссии – обвиняемая в организации беспорядков Астраускайте

По данным Главизбиркома, Астраускене в комиссии Пилайтского избирательного округа занимала пост заместителя председателя.
Активная участница разных протестов Астраускайте является одной из 87 обвиняемых в организации беспорядков у здания парламента в августе 2021 г.
Председатель комиссии Пилайтского избирательного округа Ирина Шишко сказала, что не хочет давать подробный комментарий о работе Астраускайте.
"Тяжело, (...) непросто", – ответила она на вопрос, как ей на выборах работалось с Астраускайте.
Пресс-секретарь Главизбиркома Индре Раманавичене сказала, что Астраускайте отвечает требованиям к члену избирательной комиссии.
"Если исполняющий обязанности член избирательной комиссии перестанет отвечать установленным требованиям, его освободят от занимаемой должности. Кроме формальных требований, важно, чтобы политические партии, делегирующие людей в члены комиссий, учитывали все установки закона о выборах, поскольку у Главизбиркома нет права на отклонение кандидатов, представленных партиями, если они отвечают требованиям кодекса", – сказала она.
Согласно кодексу о выборах, членом комиссии может быть гражданин Литвы с безупречной репутацией, у которого есть право стать депутатом. Это должны быть люди с высшим образованием.
О человеке, осужденном судом за совершение преступления, если его судимость не погашена и не снята, нельзя сказать, что он является человеком с безупречной репутацией..