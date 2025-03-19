2025.03.19 20:18

В социальных сетях – Россия заманивает русскоязычных Литвы, отреагировал и министр

 
Даля Пликуне
ru.DELFI.lt
Rusijos pasas
Rusijos pasas
ФОТО: Reuters / Scanpix

В социальных сетях распространяют рекламу – дезинформацию, в которой русскоязычным гражданам Литвы предлагают принять российское гражданство без риска потерять литовский паспорт. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис предупредил, что это предательство, кроме того, такие люди лишатся литовского гражданства, а мужчинам - прямой путь на войну в Украине.

Реклама с российской дезинформацией звучит так: „Гражданство России для русскоговорящих граждан Литвы!“, ее заметила политолог Клайпедского университета Габриэле Бурбулите-Цискаришвили.

Rusijos pilietybė

„Такие рекламы есть в социальных сетях. Мало того, в них дается ложная (намеренно?) информация.

Тем, кто не понял, поясню, принимая гражданство другой страны, гражданин Литвы обязан отказаться от литовского гражданства (разве что действуют исключения, но они не имеют ничего общего с информацией, содержащейся в рекламе, решение принимает литовская сторона; если человек примет российское гражданство и сам не откажется от литовского, это лишь вопрос времени, когда его лишат литовского гражданства)“, – писала Бурбулите-Цискаришвили.

Политолог заметила, что программа репатриантов действует давно, по ней все (не только владеющие русским), кто родился в бывшем СССР могут претендовать на российское гражданство.

„Эту рекламу крутят в Литве, если кому-то интересно, где я ее нашла. Если вы знакомы с людьми, попавшими на этот крючок – объясните им“, – заметила Бурбулите-Цискаришвили.

Kęstutis Budrys

Министр Будрис сказал, что в любом случае такие люди будут лишены литовского гражданства.

„Исторически у нас было немало случаев, это касалось и известных политиков, у которых было двойное гражданство, российское. Я могу заверить, что да, у нас есть особые исключения, но во всех случаях, как только мы узнаем, литовское гражданство упраздняется, поскольку это незаконно“, – заметил он.

Министр не исключает, что тут обещают хранить в секрете информацию о российском гражданстве.

„Но я хочу обратить внимание, что в целом такое решение - это предательство, а для мужчин - прямой путь на войну в Украине“, – сказал Будрис.

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