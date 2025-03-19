В социальных сетях – Россия заманивает русскоязычных Литвы, отреагировал и министр

Тем, кто не понял, поясню, принимая гражданство другой страны, гражданин Литвы обязан отказаться от литовского гражданства (разве что действуют исключения, но они не имеют ничего общего с информацией, содержащейся в рекламе, решение принимает литовская сторона; если человек примет российское гражданство и сам не откажется от литовского, это лишь вопрос времени, когда его лишат литовского гражданства)“, – писала Бурбулите-Цискаришвили.

„Такие рекламы есть в социальных сетях. Мало того, в них дается ложная (намеренно?) информация.

Реклама с российской дезинформацией звучит так: „Гражданство России для русскоговорящих граждан Литвы!“, ее заметила политолог Клайпедского университета Габриэле Бурбулите-Цискаришвили.

Политолог заметила, что программа репатриантов действует давно, по ней все (не только владеющие русским), кто родился в бывшем СССР могут претендовать на российское гражданство.

„Эту рекламу крутят в Литве, если кому-то интересно, где я ее нашла. Если вы знакомы с людьми, попавшими на этот крючок – объясните им“, – заметила Бурбулите-Цискаришвили.

Министр Будрис сказал, что в любом случае такие люди будут лишены литовского гражданства.