В социальных сетях распространяют просьбу жертвовать семьям погибших в Пабраде военных

Продолжаются поиски пропавших в Литве четырех военных, мы хотим сделать все, что можем, для поддержки их жен и семей, здесь, дома. Мы как община поддерживаем их, привозим продукты, необходимые вещи для дома и все, что можем. Мы хотели бы помочь им финансами,чтобы облегчить их бремя, чтобы им было легче пережить трагедию.