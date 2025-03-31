2025.03.31 15:33

В социальных сетях распространяют просьбу жертвовать семьям погибших в Пабраде военных

 
ru.DELFI.lt
Renka paramą galimai žuvusių karių šeimoms
Renka paramą galimai žuvusių karių šeimoms
ФОТО: Delfi koliažas

31 марта рано утром на полигоне в Пабраде удалось вытащить из болота утонувшую там бронемашину. Пока нет никаких официальных данных о судьбе пропавших военных, однако община, поддерживающая их близких в США уже объявила о сборе помощи двум семьям пропавших.

Напомним, что прокуратура Литвы начала расследование в связи со смертью американских военных.

Сара Миллер, оказывающая поддержку семьям пропавших, объявила о сборе помощи Джорджии Франко и Кае Дуэньез. Сообщается, что Джорджия воспитывает шестимесячного сына, а Кай – двухлетнего сына.

„Привет, друзья,

Продолжаются поиски пропавших в Литве четырех военных, мы хотим сделать все, что можем, для поддержки их жен и семей, здесь, дома. Мы как община поддерживаем их, привозим продукты, необходимые вещи для дома и все, что можем. Мы хотели бы помочь им финансами,чтобы облегчить их бремя, чтобы им было легче пережить трагедию.

Если можете, помогите. Собранные деньги будут переданы Джорджии Франко и ее полугодовалому сыну и Кае Дуэньез и ее двухлетнему сыну.

Ваша помощь очень помогла бы! Думайте о них и молитесь за них.

Если хотите помочь как-то иначе – купонами в рестораны, покупкой продуктов – связывайтесь со мной (Сара Миллер), я помогу, чем смогу. Спасибо вам всем!“, – сказано на платформе Gofundme.com.

Во вторник, 25 марта, в 16.45 ч. поступило сообщение о пропавших без вести солдатах США и гусеничном транспортном средстве на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде.

В среду Литовская армия сообщила о том, что установлено предполагаемое место инцидента, проводится поисково-спасательная операция, ее возглавляет Литовская армия, дополнительно задействованы силы Департамента пожарной безопасности и спасения и других ведомств. Для поиска также были задействованы вертолеты Военно-воздушных сил и Службы охраны государственной границы.

В среду днем ВС США подтвердили, что была обнаружена затонувшая в болоте гусеничная машина M88 Hercules.

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