В социальных сетях распространяют объявленные мошенниками конкурсы – Maxima и Senukai призывают к бдительности

„Мы, руководство сети магазинов Senukai в Литве, объявляем благотворительную распродажу в интернете! Все желающие могут купить электрический самокат Xiaomi за 9,99 евро! Распродажа связана с тем, что в ближайшее время появится новая модель, поэтому мы должны быстрее распродать старую! Обращайтесь и вы получите электросамокат через 5-7 рабочих дней“, – сообщалось в рекламе.
Тогда эта реклама вызвала большой интерес: было 2000 лайков, 66 комментариев, 72 человека поделились объявлением. Senukai сообщили, что мошенники пользуются именем компании и ненастоящим профилем, вводя людей в заблуждение.
Сейчас с той же проблемой столкнулась сеть Maxima. Ее представитель Индре Тракимайте-Шяшкувене сказала, что мошенники организуют „конкурсы“, прикрываясь именем компании, рассылают сообщения по эл. почте и распространяют рекламу в социальных сетях.
„Первое и самое главное, что клиент должен знать – сеть никогда не просит у своих клиентов предоставить персональную информацию, пароли или подключения к банковским услугам“, – сказала она.
По ее словам, потребителям надо знать, как распознать письма и ссылки мошенников. Вот некоторые признаки, по которым можно распознать мошенников:
Адрес эл. почту и ссылки: проверьте, такой ли официальный адрес и ссылка на сайт компании (например, @maxima.lt). Мошенники часто используют похожие на оригинальные адреса.
Грамматические и стилистические ошибки: в информации мошенников часто бывают грамматические и стилистические ошибки, чего не бывает в настоящих письмах компании.
Спешка: если вас просят как можно быстрее выполнить какое-то действие, например, „вы победили в конкурсе, но должны дать ответ в течение 24 часов“, это может быть свидетельством ложной информации.
Запрос личных данных: если просят предъявить личные данные, такие как номера кредиток, пароли и т.д, это должно вызвать подозрения.
Проверьте информацию на сайте компании: если компания объявляет акции и конкурсы, то такая информация всегда есть на официальной странице. Если о таком конкурсе нет информации, вероятно, вы столкнулись с мошенничеством.
Что делать, если вы уже перешли по ссылке?
Если вы уже перешли по ссылке, важно немедленно выполнить следующие действия:
Сотрите все связанные с письмом данные и закройте браузер.
Проверьте, запрашивал ли сайт личную информацию. Если да, немедленно поменяйте пароли и, если надо, заблокируйте счет.
Проверьте безопасность вашего гаджета. Проверьте его на наличие вирусов и убедитесь, что гаджет в безопасности.
Информируйте компанию. Свяжитесь с отделом обслуживания клиентов и информируйте о мошенниках.
Следите за вашими профилями. Если вы предоставили персональные данные, следите за банковскими счетами и другими важными записями.
„Если у вас появились какие-то сомнения в связи с полученным письмом, лучше обратиться в отдел обслуживания клиентов и уточнить, есть ли такой конкурс“, – сказала Тракимайте-Шяшкувене.
Если вы пострадали от мошенников, сообщите об этом в полицию через портал www.epolicija.lt.