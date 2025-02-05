В социальных сетях распространяют объявленные мошенниками конкурсы – Maxima и Senukai призывают к бдительности

Адрес эл. почту и ссылки: проверьте, такой ли официальный адрес и ссылка на сайт компании (например, @maxima.lt). Мошенники часто используют похожие на оригинальные адреса.

Грамматические и стилистические ошибки: в информации мошенников часто бывают грамматические и стилистические ошибки, чего не бывает в настоящих письмах компании.

Спешка: если вас просят как можно быстрее выполнить какое-то действие, например, „вы победили в конкурсе, но должны дать ответ в течение 24 часов“, это может быть свидетельством ложной информации.

Запрос личных данных: если просят предъявить личные данные, такие как номера кредиток, пароли и т.д, это должно вызвать подозрения.