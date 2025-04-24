В социальных сетях - критика самоуправления города Вильнюса: раскритикованы новые названия автобусных остановок

„Они переименуют три остановки в центре и назовут их все одинаково! Ну гении. Не только пьяные, но и трезвые этого не поймут. P.S. когда вернут обратно? Подняться через переднюю дверь (так как в городе нет метро) не получилось. Мы так сразу и сказали, но нет, надо было попробовать. Так что спасибо JUDU за работу.



P.S. 2 „ради вашей безопасности мы создаем неудобства“ — это старый штамп из 2000-х! Валдас Бенкунскас, хорошо, что возвращаются ночные [автобусы], они нужны в столице. Как метафора, или как термин для всего перекрестка, „Исландское кольцо“ (Islandijos žiedas) - отлично. „Но название остановок с дополнениями A, B, C подходит только для платформ станций“, — говорится в посте Мантаса.