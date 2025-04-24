В социальных сетях - критика самоуправления города Вильнюса: раскритикованы новые названия автобусных остановок

Названия остановок Центро поликлиника, Йогайлос и Исландийос будут обновлены — все три получат новые названия в честь близлежащей известной улицы Исландийос, которая является важным центром притяжения в ночное время. Отныне остановка Йогайлос будет разделена на две — мы будем называть их по отдельности Исландийос (A) и Исландийос (B). Нынешняя остановка Исландийос будет называться Исландийос (C), а остановка Центро поликлиника меняет свое название на Исландийос (D). Это поможет жителям Вильнюса и гостям города лучше ориентироваться, особенно при передвижении по этой оживленной части города, говорится в сообщении JUDU.
Читатель Мантас связался с редакцией Delfi, желая поделиться своим мнением об этом решении, которое он также разместил в своих социальных сетях, на странице в Facebook.
„Они переименуют три остановки в центре и назовут их все одинаково! Ну гении. Не только пьяные, но и трезвые этого не поймут. P.S. когда вернут обратно? Подняться через переднюю дверь (так как в городе нет метро) не получилось. Мы так сразу и сказали, но нет, надо было попробовать. Так что спасибо JUDU за работу.
P.S. 2 „ради вашей безопасности мы создаем неудобства“ — это старый штамп из 2000-х! Валдас Бенкунскас, хорошо, что возвращаются ночные [автобусы], они нужны в столице. Как метафора, или как термин для всего перекрестка, „Исландское кольцо“ (Islandijos žiedas) - отлично. „Но название остановок с дополнениями A, B, C подходит только для платформ станций“, — говорится в посте Мантаса.
Разумеется, недостатка в критике в социальных сетях не было — на известной жителям Вильнюса странице также было высмеяно это решение.
„Спасибо, JUDU. Это то, чего мы ждали. Теперь будет совсем понятно, ведь раньше нормальный человек мог запомнить названия разных остановок, а теперь будет ABCD, сразу будет понятно, какая из них какая! Не стесняйтесь, переименуйте все оставшиеся остановки города буквами, а так как алфавита не хватит, назовите их AF2, B45, CFG17. Как вам идея?“, — гласил пост, вызвавший бурные обсуждения в комментариях. Люди не скрывали своей неспособности понять такое решение и его причины, а также не видели пользы от такого переименования.
Изменения вступят в силу в ближайшее время
Мы передали критику, высказанную жителями, в JUDU и спросили, какова позиция JUDU по этому вопросу и учитывалось ли удобство пассажиров при принятии решения.
„<...> Это поможет и жителям Вильнюса, и гостям города лучше ориентироваться, особенно при передвижении по этой оживленной части города. Местом встречи всех маршрутов станет новая транспортная развязка Islandijos, как ночная остановка общественного транспорта (см. схему).
Такая реорганизация остановок позволит пассажирам более четко ориентироваться в транспортном узле и обеспечит более плавные пересадки между маршрутами — минимальное время пересадки составит 7 минут, а также на месте будут установлены „кубики“, обозначающие буквы остановок. „Эта практика уже применяется на вокзале, что поможет пассажирам максимально плавно перейти к изменениям“, — ответил менеджер по организации общественного транспорта JUDU Арнас Мисюнас.