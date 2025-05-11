В случае экстремальной ситуации вильнюсцы не хотели бы покидать свои дома

33% участников опроса (362 голоса) сказали, что намерены остаться дома. Еще 20% (245 голосов) сказали, что не уедут, а если начнется война, будут защищать город.

29% (347 голосов) сказали, что покинут город, но планами эвакуации пользоваться не будут. Они уедут той дорогой, которую сами знают. Еще 12% (148 голосов) покинут город, воспользовавшись планом эвакуации, подготовленным муниципалитетом.

6% (74 голоса) сказали, что этот вопрос не актуален.

MadeinVilnius.lt провел опрос с 5 по 9 мая. В нем участвовали 1176 жителей.