В случае экстремальной ситуации вильнюсцы не хотели бы покидать свои дома

33% участников опроса (362 голоса) сказали, что намерены остаться дома. Еще 20% (245 голосов) сказали, что не уедут, а если начнется война, будут защищать город.
29% (347 голосов) сказали, что покинут город, но планами эвакуации пользоваться не будут. Они уедут той дорогой, которую сами знают. Еще 12% (148 голосов) покинут город, воспользовавшись планом эвакуации, подготовленным муниципалитетом.
6% (74 голоса) сказали, что этот вопрос не актуален.
MadeinVilnius.lt провел опрос с 5 по 9 мая. В нем участвовали 1176 жителей.
План эвакуации города Вильнюса состоит из публичной части, предназначенной для населения, и закрытой части. Эта часть предназначена для государственных учреждений и межведомственного сотрудничества.
Как указано в плане эвакуации Вильнюса, процесс эвакуации состоит из следующих частей: получение предупреждения, выход, достижение безопасной зоны или временного места проживания, получение информации и помощи, возвращение в места проживания (если разрешено).
Сигналы оповещения жителям Вильнюса, как указано в плане, будут передаваться посредством сирен, звуковых сигналов, телефонных сообщений, радио, телевидения и социальных сетей. План эвакуации города Вильнюса предусматривает 69 мест сбора (например, детские сады, школы), где будут собираться и регистрироваться эвакуированные люди. Люди с особыми потребностями, которым требуется дополнительная помощь, например, инвалиды, будут эвакуированы транспортом, организованным муниципалитетом.
Очевидно, что большинство жителей Вильнюса будут эвакуироваться на собственном транспорте. Этот процесс, как указано в плане эвакуации, также будет контролироваться и организовываться.
План определяет три основных направления эвакуации столицы: Паневежское и Шяуляйское направление (улица Укмергес), Клайпедское и Каунасское направление (выезд по трассе А1), а также направление в сторону Алитуса и польской границы (проспект Саванорю, улица Гарюню, улица Лиепкалню, Эйшишкское шоссе).
Во время эвакуации будет работать горячая линия 19101.