2025.05.11 15:15

В случае экстремальной ситуации вильнюсцы не хотели бы покидать свои дома

 
ru.DELFI.lt
Pristatytas Vilniaus saugumo politikos planas
Pristatytas Vilniaus saugumo politikos planas

Несколько недель назад Вильнюсский муниципалитет представил универсальный план эвакуации на случай экстремальных ситуаций. Он будет действовать в разных случаях, неважно, о чем идет речь - о войне, засухе, стихийном бедствии или др. Портал MadeinVilnius.lt интересовался, покинут ли вильнюсцы город, если произойдет нечто подобное.

33% участников опроса (362 голоса) сказали, что намерены остаться дома. Еще 20% (245 голосов) сказали, что не уедут, а если начнется война, будут защищать город.

29% (347 голосов) сказали, что покинут город, но планами эвакуации пользоваться не будут. Они уедут той дорогой, которую сами знают. Еще 12% (148 голосов) покинут город, воспользовавшись планом эвакуации, подготовленным муниципалитетом.

6% (74 голоса) сказали, что этот вопрос не актуален.

MadeinVilnius.lt провел опрос с 5 по 9 мая. В нем участвовали 1176 жителей.

План эвакуации города Вильнюса состоит из публичной части, предназначенной для населения, и закрытой части. Эта часть предназначена для государственных учреждений и межведомственного сотрудничества.

Как указано в плане эвакуации Вильнюса, процесс эвакуации состоит из следующих частей: получение предупреждения, выход, достижение безопасной зоны или временного места проживания, получение информации и помощи, возвращение в места проживания (если разрешено).

Сигналы оповещения жителям Вильнюса, как указано в плане, будут передаваться посредством сирен, звуковых сигналов, телефонных сообщений, радио, телевидения и социальных сетей. План эвакуации города Вильнюса предусматривает 69 мест сбора (например, детские сады, школы), где будут собираться и регистрироваться эвакуированные люди. Люди с особыми потребностями, которым требуется дополнительная помощь, например, инвалиды, будут эвакуированы транспортом, организованным муниципалитетом.

Очевидно, что большинство жителей Вильнюса будут эвакуироваться на собственном транспорте. Этот процесс, как указано в плане эвакуации, также будет контролироваться и организовываться.

План определяет три основных направления эвакуации столицы: Паневежское и Шяуляйское направление (улица Укмергес), Клайпедское и Каунасское направление (выезд по трассе А1), а также направление в сторону Алитуса и польской границы (проспект Саванорю, улица Гарюню, улица Лиепкалню, Эйшишкское шоссе).

Во время эвакуации будет работать горячая линия 19101.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии