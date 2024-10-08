2024.10.08 16:41

В следующий понедельник в столице начнется отопительный сезон

 
тепло будет доходить до домов вильнюсцев поэтапно
ru.DELFI.lt
ELTA
Отопление
Отопление
ФОТО: Shutterstock

Начало отопительного сезона в столице запланировано на следующий понедельник. Сообщается, что на данный момент стоимость отопления в столице составляет 5,83 цента/кВтч без НДС, что на 27 проц. дешевле, чем в октябре прошлого года.

„Учитывая текущую ситуацию, цена на тепло в Вильнюсе должна оставаться такой же привлекательной и конкурентоспособной, как и в предыдущий отопительный сезон, однако в этом отопительном сезоне по всей стране не будет льготного НДС на централизованное отопление, поэтому в своих счетах за отопление жители уже увидят 9-процентный тариф НДС, уплачиваемый государству. Кроме того, большая часть цены на тепло будет определяться ценой тепла, продаваемого независимыми производителями тепла (НПТ) на аукционах тепла“, – сообщает мэрия Вильнюса.

Как обычно, с начала объявления отопительного сезона тепло будет доходить до домов вильнюсцев поэтапно.

В первый и второй день отопление будет включено в микрорайонах Фабийонишкес, Шешкине, Пилайте, Старый город, Шнипишкес, Каролинишкес, Лаздинай, Науйойи-Вильня, Балтупяй и Григишкес.

Во второй-третий дни – в микрорайонах Антакальнис, Жирмунай, Пашилайчяй, Виршулишкес, Юстинишкес, Жверинас, Науяместис, Киртимай.

В третий и четвертый дни отопление дойдет до микрорайонов Паняряй, Науйининкай, Расу, Вилкпеде и Вяркяй.

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