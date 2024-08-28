В следующем году в столице появится общественный водный транспорт

Столичный горсовет в среду принял соответствующий правовой акт. Планируется, что электрический общественный водный транспорт по Нерис будет курсировать регулярно. Предполагается, что продолжительность одного маршрута составит около 45 минут.
Речные суда будут интегрированы в столичную систему общественного транспорта в три этапа – в следующем году запланирован первый маршрут от Жирмунайского пляжа через мосты Шило, Короля Миндаугаса и Белый мост до площади Независимости возле Сейма (транспортное соединение Жирмунай–Жверинас) с 6 причалов-остановок.
На втором этапе их сеть в этом транспортном соединении будет расширена путем установки еще 6, на третьем этапе будет создано соединение Жверинас–парк Вингис путем установки 2 дополнительных остановок.
Ожидается, что после завершения первого этапа за сезон речные пассажироперевозки составят 69 000 пассажиров, после второго – более 83 000, а после установки всех соединений – около 95 000 пассажиров.
Запуск общественного судоходства запланирован на следующее лето, сезон продлится с мая по октябрь, в зависимости от погоды.
Пересесть с речного судна на автобус можно будет на остановке Зеленый мост, где в рабочий день совершается около 36 000 поездок.
Поставщиком услуг станет компания Vilniaus viešasis transportas (Вильнюсский общественный транспорт (ВОТ), управляющая частью автобусных маршрутов города.