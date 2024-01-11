В следующем году родителям будут платить дополнительные деньги на детей дошкольного возраста

Такое решение парламент принял еще в 2023 году. Новый порядок вступит в силу с 1 января 2025 года. Размер выплат на присмотр за ребенком составит 5,2 базового социального размера (в этом году это было бы 286 евро).
В 2025 г. выплаты будут зависеть от того, каким будет базовый социальный размер со следующего года (го утвердят в конце 2024 года).
"Компенсацию будут выплачивать за каждого ребенка дошкольного возраста, если он не посещает детский сад, эти деньги будут переводить людям, которых родители будут нанимать для присмотра за ребенком (такая няня должна работать официально по бизнес-удостоверению или справке об индивидуальной деятельности). Родители должны будут заключать договор с поставщиком услуги и предоставлять его при обращении за компенсацией. Кроме того, человек, предоставляющий услуги няни, должен в соответствии с действующим порядком предъявить родителям ребенка справку о том, что ему можно работать с детьми", - сказали представители Соцмина. Такие справки выдает Реестр подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
Утверждалось, что цель нового закона – предоставить родителям возможность сочетать работу и воспитание, раньше вернуться на рынок труда, поэтому деньги будут выплачивать только работающим родителям, за исключением случаев, когда трудоспособность родителей составляет 0–25%.
"Важно обратить внимание, что такие компенсации не будут платить, если человек будет присматривать за ребенком своего супруга или сожителя. Кроме того, деньги не будут выплачивать, если один человек присматривает больше чем за 5 детьми (исключение касается только детей из одной семьи)", – отмечает Соцмин.
Планируется, что на получение компенсации смогут претендовать около 2500 человек.