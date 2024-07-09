2024.07.09 13:55

В следующем году начнется ремонт самой важной артерии столицы

 
ru.DELFI.lt
Žaliasis tiltas
Žaliasis tiltas
ФОТО: Sauliaus Žiūros nuotr.

Участок улицы Калварию от Зеленого моста до ул. Жальгирё – одна из улиц с самым интенсивным движением в любое время года. Однако долгое время здесь не ремонтировали ни покрытие дороги, ни тротуары. В следующем году ситуация изменится, пишет портал madeinvilnius.lt.

Неровный тротуар, ямы, потрескавшаяся плитка, провалившиеся крышки колодцев на проезжей части – с такими проблемами пешеходы и водители сталкиваются на ул. Калварию не один год. В следующем году улицу планируют обновить.

„В этом году на ул. Калварии начнут строительство дождевой канализации, а ремонт участка от Зеленого моста до ул. Жальгирё начнется в следующем году. Во время ремонта уложат новый асфальт, заменят тротуарную плитку“, – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

PanТакже обстоят дела с отрезком ул. Калварию от проспекта Конституции до Калварийского рынка. О необходимости обновления этой дороги говорят не первый год. Похоже реконструкция начнется в следующем году.

Вильнюсцам надо подождать хотя бы годик. Если планы не изменятся, ремонт ул. Калварип начнется в 2025 году.

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