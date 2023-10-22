В следующее воскресенье Литва переходит на зимнее время

Переход на зимнее время по традиции состоится в последнее воскресенье октября, в 4 ч. ночи, стрелки часов мы переведем на час назад. По зимнему времени мы будем жить до последнего воскресенья марта.

Часы в Литве, как и во всем Евросоюзе, переводят два раза в год - осенью и весной. Это делают, чтобы лучше использовать светлое время суток, однако критики утверждают, что такие действия могут вредить здоровью людей.