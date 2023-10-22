В следующее воскресенье Литва переходит на зимнее время

 
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Elegantiško ir grakštaus korpuso laikrodis puikiai dera prie dalykinės ar išeiginės aprangos
Elegantiško ir grakštaus korpuso laikrodis puikiai dera prie dalykinės ar išeiginės aprangos
ФОТО: Patek Philippe

В следующее воскресенье, 28 октября, Литва переходит на зимнее время, пишет MadeinVilnius.lt.

Переход на зимнее время по традиции состоится в последнее воскресенье октября, в 4 ч. ночи, стрелки часов мы переведем на час назад. По зимнему времени мы будем жить до последнего воскресенья марта.

Часы в Литве, как и во всем Евросоюзе, переводят два раза в год - осенью и весной. Это делают, чтобы лучше использовать светлое время суток, однако критики утверждают, что такие действия могут вредить здоровью людей.

Географически пятая часть Литвы (западная) попадает в I часовую зону, а оставшаяся - во II-ую.

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