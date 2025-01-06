В сквере Вингрю неизвестные сломали столбы, водители нарушали правила

В некоторых случаях не обошлось без конфликтов. В редакцию портала обратился вильнюсец, который сказал, что сделал водителю замечание, напомнил, что по скверу на машинах ездить нельзя. Нарушитель на замечание разразился бранью.
Муниципалитет знает о том, что столбы сломаны и обещает восстановить их в ближайшее время. Кроме того, в этом месте усилят патрулирование. Полиция заметила, что в последнее время получала информацию о нарушении ПДД в этом сквере.
По словам представителя Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Юлии Самороковской, были получены уведомления о парковке машин в неположенном месте.
„Напомним, что на всем участке от ул. Вингрю запрещена парковка, за исключением мест для инвалидов около въезда на территорию МО. Этот участок предназначен для служебного транспорта и жителей и для посадки/высадки пассажиров, погрузки товаров“, – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.
Напомним, что движение на этом участке регулируют не столбы, а знаки „Пешеходная зона“.