В сквере Вингрю неизвестные сломали столбы, водители нарушали правила

В некоторых случаях не обошлось без конфликтов. В редакцию портала обратился вильнюсец, который сказал, что сделал водителю замечание, напомнил, что по скверу на машинах ездить нельзя. Нарушитель на замечание разразился бранью.

Муниципалитет знает о том, что столбы сломаны и обещает восстановить их в ближайшее время. Кроме того, в этом месте усилят патрулирование. Полиция заметила, что в последнее время получала информацию о нарушении ПДД в этом сквере.

По словам представителя Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Юлии Самороковской, были получены уведомления о парковке машин в неположенном месте.