2025.01.06 12:31

В сквере Вингрю неизвестные сломали столбы, водители нарушали правила

 
ru.DELFI.lt
Vingrių šaltinių skveras („Vilniaus vystymo kompanijos“ nuotr.)
Vingrių šaltinių skveras („Vilniaus vystymo kompanijos“ nuotr.)
ФОТО: DELFI

В Вингряйском сквере запрещено движени и стоянка автомобилей. Ранее эта улица около музея МО была транзитной, но несколько лет назад после реконструкции сквера, движение здесь было остановлено. Улица стала пешеходной. Однако столбы, преграждающие путь автомобилям, кто-то сломал, а водители, несмотря на запрещающие знаки, стали ездить по скверу, пишет портал madeinvilnius.lt.

В некоторых случаях не обошлось без конфликтов. В редакцию портала обратился вильнюсец, который сказал, что сделал водителю замечание, напомнил, что по скверу на машинах ездить нельзя. Нарушитель на замечание разразился бранью.

Муниципалитет знает о том, что столбы сломаны и обещает восстановить их в ближайшее время. Кроме того, в этом месте усилят патрулирование. Полиция заметила, что в последнее время получала информацию о нарушении ПДД в этом сквере.

По словам представителя Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Юлии Самороковской, были получены уведомления о парковке машин в неположенном месте.

„Напомним, что на всем участке от ул. Вингрю запрещена парковка, за исключением мест для инвалидов около въезда на территорию МО. Этот участок предназначен для служебного транспорта и жителей и для посадки/высадки пассажиров, погрузки товаров“, – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Напомним, что движение на этом участке регулируют не столбы, а знаки „Пешеходная зона“.

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