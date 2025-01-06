В сквер рядом с железнодорожным вокзалом инвестируют 1,5 млн. евро

„Обновление сквера на ул. Пелесос – часть масштабной инициативы по обновлению вильнюсских общественных пространств, цель которой – создание привлекательных и функциональных мест для горожан и гостей города“, – сказала представитель муниципалитета Аквиле Мышко-Жвинене.
„В ходе проекта обновят пешеходные дорожки и лестницы, оборудуют две новые игровые площадки для детей разного возраста, смотровую площадку, спортивные площадки, зону отдыха и дождевой сад. В сквере установят автоматический общественный туалет, установят скамейки, фонтан с питьевой водой, освещение и видеокамеры“, – сказал представитель Вильнюсской компании по развитию города Линас Урба.
Работы проведут по проекту ЗАО ID Vilnius. Они начнутся весной 2025 г и должны быть завершены в третьем квартале 2026 г. Стоимость работ – почти 1,5 млн. евро с НДС.
Проект финансируют Вильнюсский муниципалитет, Евросоюз и Литовское государство.