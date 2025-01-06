2025.01.06 07:06

В сквер рядом с железнодорожным вокзалом инвестируют 1,5 млн. евро

 
ru.DELFI.lt

В Вильнюсе планируют начать реконструкцию сквера на углу улиц Пелесос и Лепкальнё, пишет портал madeinvilnius.lt. Этот сквер находится в 600 м от столичного железнодорожного вокзала. Конкурс на обновление этого пространства выиграла компания Gerbūvio projektai.

„Обновление сквера на ул. Пелесос – часть масштабной инициативы по обновлению вильнюсских общественных пространств, цель которой – создание привлекательных и функциональных мест для горожан и гостей города“, – сказала представитель муниципалитета Аквиле Мышко-Жвинене.

„В ходе проекта обновят пешеходные дорожки и лестницы, оборудуют две новые игровые площадки для детей разного возраста, смотровую площадку, спортивные площадки, зону отдыха и дождевой сад. В сквере установят автоматический общественный туалет, установят скамейки, фонтан с питьевой водой, освещение и видеокамеры“, – сказал представитель Вильнюсской компании по развитию города Линас Урба.

Работы проведут по проекту ЗАО ID Vilnius. Они начнутся весной 2025 г и должны быть завершены в третьем квартале 2026 г. Стоимость работ – почти 1,5 млн. евро с НДС.

Проект финансируют Вильнюсский муниципалитет, Евросоюз и Литовское государство.

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