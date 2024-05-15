2024.05.15 07:13

В скором времени в Литве можно будет увидеть редкое явление – серебристые облака

 
ru.DELFI.lt
Sidabriškieji debesys
Sidabriškieji debesys
ФОТО: Almos Totorytės nuotr.
В ближайшие недели (в июне-июле) можно будет увидеть редкое ночное явление, сообщают специалисты "Погоды и климата в Литве".

Метеоролог Гитис Валайка сказал, что радар OSWIN-VHF сегодня зафиксировал первые сигналы серебристых облаков в верхней части мезосферы (атмосферный слой на высоте ~82-84 км).

По его словам, с периодом самых светлых ночей приходит сезон серебристых облаков.

"В Литве серебристые облака в июне-июле - нередкое явление. Реже их можно увидеть яркими и высоко над горизонтом. Такое явление несколько раз можно наблюдать ночью, в основном в первой половине июля. А самое редкое явление – серебристые облака + северное сияние", – писал Валайка.

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