В скором времени в Литве можно будет увидеть редкое явление – серебристые облака

Метеоролог Гитис Валайка сказал, что радар OSWIN-VHF сегодня зафиксировал первые сигналы серебристых облаков в верхней части мезосферы (атмосферный слой на высоте ~82-84 км).

"В Литве серебристые облака в июне-июле - нередкое явление. Реже их можно увидеть яркими и высоко над горизонтом. Такое явление несколько раз можно наблюдать ночью, в основном в первой половине июля. А самое редкое явление – серебристые облака + северное сияние", – писал Валайка.