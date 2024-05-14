В скором времени оплатить парковку можно будет только на сайте JUDU

Для удобства клиентов также предлагаются новые функции: введя регистрационный номер автомобиля, можно будет проверить нарушения правил парковки и оплатить их в течение 7 дней. Как только автомобиль будет зарегистрирован в вашем аккаунте, соответствующая информация будет отправлена на указанный вами адрес электронной почты. В будущем клиенты смогут увидеть в системе самообслуживания информацию о сроке действия парковочного разрешения, историю использования сервиса и историю желтого талона.

"Самым большим изменением для клиентов станет регистрация, хотя некоторые услуги будут доступны и незарегистрированным пользователям. Требуя регистрации, мы не только заботимся о безопасности данных клиентов, но и даем им возможность видеть информацию обо всех услугах JUDU, управлять ими и изменять их в одном аккаунте", - говорит Лина Юкневичене, руководитель отдела по работе с клиентами JUDU.

На сайте JUDU клиенты найдут все функции, которые были до этого момента доступны на сайте parking.lt.

Помимо регистрации в системе самообслуживания, появилась еще одна новая функция – послабление для людей с ограниченными возможностями, которая позволяет зарегистрировать парковочную карту и создать цифровое разрешение. При регистрации карты для получения электронного разрешения клиенты смогут указать регистрационные номера двух автомобилей, которые при необходимости можно будет продлить или изменить в течение 24 часов.

Если вы не хотите входить в систему самообслуживания JUDU, "желтый талон" дает возможность оплатить нарушение без регистрации.

Войдите на сайт www.judu.lt/savitarna и добавьте зарегистрированный на ваше имя автомобиль в свой аккаунт. Это позволит клиенту увидеть все полученные уведомления о нарушении ("желтые талоны"), которые можно быстро и удобно оплатить с помощью дистанционного банковского обслуживания или банковской карты.

С 15 мая полученный вами "желтый" листок с уведомлением о том, что вы не оплатили местный парковочный сбор, можно будет погасить только через сайт www.judu.lt одним из следующих способов:

Как получить разрешение на долгосрочную парковку на платной автостоянке?



Войдите на сайт www.judu.lt/savitarna и добавьте свой автомобиль в учетную запись. После этого клиент сможет оплатить долгосрочное разрешение на парковку в зеленой или желтой зоне с помощью электронного банка или банковской карты.



Как получить парковочное разрешение для жителя и электромобиля?



Войдите на сайт https://judu.lt/savitarna/ и добавьте транспортное средство в свою учетную запись. После этого подайте заявку на получение парковочного разрешения для электромобиля или жителя данного района на платные места.



Как получить разрешение на зарезервированные платные парковки и коммерческие помещения?