В системе скидок Национального драматического театра – признаки дискриминации по возрасту

Сообщается, что скидкой для "молодых людей" сейчас могут пользоваться лица до 25 лет. Представители театра в оправдание своего решения сообщили, что эта скидка введена, чтобы расширить аудиторию молодых людей, независимо от их статуса и образования.

"Выбрали 25 лет, потому что молодые люди более старшего возраста уже закрепились на рынке труда, экономически они более продвинуты, поэтому они в скидках не нуждаются", – указали представители театра.

Между тем Служба контролера равных возможностей в ходе расследования акцентировала, что в законах страны, регламентирующих льготы и помощь молодым людям, нет упоминания конкретного возраста.

"Вообще применение скидок по возрастному признаку не считается дискриминацией. Но в данном случае театр не представил объективные данные, например, статистические, которые обосновали бы установку конкретного возрастного рубежа. Точно ли 26-летний человек экономически более устойчив, чем 25-летний?", – сказал юрист службы Каролис Чапас.