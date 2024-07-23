В силу вступили карты удостоверения личности нового образца: большинство граждан не успели их обновить

„По нашим данным, с 1 июня по сегодняшний день мы заменили в общей сложности 3609 удостоверений личности и только для тех лиц, которым нужен сертификат для создания личной электронной подписи“, –заявила И. Гаспере радиостанции LRT во вторник.

По ее словам, замена карты удостоверения личности актуальна только для тех, кто пользуется услугой электронной подписи. По данным ЦВЛД, таких жителей от 15 до 20 тыс.

Несмотря на то, что срок действия карт старого образца истекает уже 23 июля, работы по их замене стартовали только в начале июня этого года.

Директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте поясняет, что до последнего момента ожидалось, что менять карты не придется.