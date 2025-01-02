2025.01.02 16:01

В Шяуляй упала елка около торгового центра Akropolis

 
ru.DELFI.lt
Kalėdų eglė šalia PPC „Akropolis“
Kalėdų eglė šalia PPC „Akropolis“
ФОТО: Asmeninis archyvas

Синоптики сообщают, что погода в Литве не радует - будет ветрено и дождливо, к вечеру похолодает, выпадет снег. Сильный ветер уже хозяйничает в Шяуляй, там он повалил рождественскую елку около торгового центра Akropolis.

Читатель портала 2 января утром прислала фотографии поваленного дерева. Елка лежит около дороги рядом со стоянкой для автомобилей.

Представитель Akropolis Group Доминакас Мертинас сказал: „1 января поздно вечером, около полуночи, сильным порывом ветра повалило елку в Шяуляй, на стоянке около ТЦ Akropolis. Во время инцидента рядом не было ни людей, ни машин, никто не пострадал. После инцидента упавшую елку оградили стоп-лентами. Сегодня мы как можно скорее начнем демонтаж елки и вывоз, восстанавливать ее не планируем“.

Стоянка была освобождена утром еще до открытия ТЦ.

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