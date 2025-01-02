В Шяуляй упала елка около торгового центра Akropolis

Представитель Akropolis Group Доминакас Мертинас сказал: „1 января поздно вечером, около полуночи, сильным порывом ветра повалило елку в Шяуляй, на стоянке около ТЦ Akropolis. Во время инцидента рядом не было ни людей, ни машин, никто не пострадал. После инцидента упавшую елку оградили стоп-лентами. Сегодня мы как можно скорее начнем демонтаж елки и вывоз, восстанавливать ее не планируем“.