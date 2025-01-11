В Шяуляй прощаются с известным актером Сигитасом Якубаускасом

„Я сам узнал об этом сегодня рано утром от близкого окружения Сигитаса. Больше ничего сказать не могу, мы не знаем, как проходят все процедуры. Все согласовываем, прошло немного времени – всего несколько часов, поэтому подробности мне неизвестны“, – сказал он. в минувшую среду.