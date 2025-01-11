В Шяуляй прощаются с известным актером Сигитасом Якубаускасом

Проститься с актером можно в Большом зале Государственного шяуляйского драматического театра с 12 до 21 ч.
Близкие просят желающих проститься с актером приносить по одному цветку.
Прах покойного из театра вынесут 12 января, в 11 ч. Похороны состоятся на клайпедском кладбище Йонишкес в 14 ч.
Информацию о смерти актера Delfi подтвердил глава Государственного шяуляйского драматического театра Ауримас Жвинис.
„Я сам узнал об этом сегодня рано утром от близкого окружения Сигитаса. Больше ничего сказать не могу, мы не знаем, как проходят все процедуры. Все согласовываем, прошло немного времени – всего несколько часов, поэтому подробности мне неизвестны“, – сказал он. в минувшую среду.
Известно, что у Якубаускаса было онкологическое заболевание.
Якубаускас родился в Пивашюнай (Алитусский район). Большую часть своей карьеры он провел в Шяуляйском драматическом театре, 8 лет преподавал в Шяуляйском университете.
Всего за свою жизнь Якубаускас создал 100 разных образов в спектаклях, важнейшие из них – Каин („Каин“, режиссер С.Варнас), Фигаро („Женитьба Фигаро“, режиссер Р.Вайткявичюс), Миколюкас („Дяди и их жены“, режиссер Р.Степонавичюте), Генрих IV („Генрих IV“, режиссер Р.Аткочюнас), Столяр, Черт, Пророк („Из духов жизни“, режиссер В.В.Ландсбергис). Актер снимался также в кино и телесериалах.
В 1996 г. получил престижную награду „Христофора“.
В 2011 г. Якубаускас стал лауреатом правительственной премии культуры и искусства.