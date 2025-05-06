В Швенченском районе застрелена собака: полиция ищет стрелка

„Робис в воскресенье после обеда еще был дома. Мама, может, как-то невнимательно отнеслась, и он выбежал на улицу. Но он ни для кого не представлял опасности, бегал по деревне, никто не делал из этого проблемы. Примерно через 1,5 часа, когда я после футбольного матча вернулся в деревню, чтобы поздравить маму с днем матери, Робис как всегда прибежал бы поздороваться со мной, запрыгнул бы в машину. Он знает нашу машину, меня с братом чует за версту.