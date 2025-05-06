В Швенченском районе застрелена собака: полиция ищет стрелка

„ЗАСТРЕЛЕН НАШ РОБИС – ГДЕ ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ?! ЧТО происходит в наших селах? Безопасно ли здесь, если средь бела дня могут застрелить собаку, как будто это нормально? Робис был нашей домашней собакой – он был чипирован. Собака была любима, она была спокойной, росла среди людей, не представляла никакой угрозы. Но кому-то в Пренай (Швенченский район) она показалась не живым существом, а мишенью. Выстрел лишил Робиса жизни, а нас – члена семьи“, – писал в Facebook Соколовас.
По его мнению, за такие действия человек должен быть наказан, поэтому семья обратилась в полицию.
„А сейчас мы обращаемся ко всем людям: может, вы что-то видели или слышали в тот день в деревне Пренай? Может, знаете, кто это сделал? поделитесь этой записью – о правде нельзя молчать. Робис был больше, чем собакой. Он был любовью, верностью и радостью. Мы дне допустим, чтобы он стал просто забытой статистикой. Он убежал от дома. Но из деревни он никогда не выходил“, – обратился мужчина к обществу.
Соколовас рассказал Delfi, что произошло в тот день.
„Робис в воскресенье после обеда еще был дома. Мама, может, как-то невнимательно отнеслась, и он выбежал на улицу. Но он ни для кого не представлял опасности, бегал по деревне, никто не делал из этого проблемы. Примерно через 1,5 часа, когда я после футбольного матча вернулся в деревню, чтобы поздравить маму с днем матери, Робис как всегда прибежал бы поздороваться со мной, запрыгнул бы в машину. Он знает нашу машину, меня с братом чует за версту.
Позже я объехал всю деревню, искал его, но тщетно, нигде не нашел. На следующий день местные жители сообщили, что нашли Робиса в поле. Мама пошла за ним. Выстрел в грудь, навылет, даже пули нет. Это не несчастный случай, это сознательное жестокое действие“, – сказал Соколовас.
На вопрос, часто ли Робис бегал по деревне, Соколовас сказал, что обычно Робис находится в вольере, из которого иногда убегает: „Но никто не дает ему сутки напролет бегать. Если через пару часов не возвращается, мама звонит, я еду его искать. Она всегда заботилась о собаке“.
Однако, по словам мужчины, не все соседи были довольны тем, что собака бегала по деревне.
„Мама сказала, что несколько человек выражали недовольство, не знаю, почему, ведь Робиса все знали, знали, что он никаких проблем не создавал, ни на кого не нападал. Собака была красивая, однажды ее даже украсть пытались, мама говорила. Но вольер потому и купили, чтобы он не бегал. Планировали и забор ставить, чтобы бегал по двору“, – сказал Соколовас.
Ему непонятно, если люди были недовольны, почему просто не обратились к его маме, а в место этого просто застрелили собаку.
„Если бы была угроза, если бы собака на кого-то напала, то почему молчали? Бросили мертвую в поле. Просто застрелили. Скрыли факт. И умно сделано - выстрел навылет, даже пули нет“, – сказал он.
По его словам, полиция начала расследование.
„Полиция приехала, взяла заявление, мы все рассказали, забрали собаку на экспертизу, поскольку она чипирована. Больше ничего не сказали. Но там, где лежала собака, должна быть вышка пограничников. Должно просматриваться то место, где нашли. Это кто-то из местных“, – сказал Соколовас.